Кошечкин — самый играющий вратарь в истории КХЛ, 30 000 минут на льду

Вратарь Василий Кошечкин провёл на льду в матчах Континентальной хоккейной лиги 30 000 минут. Кошечкин является самым играющим вратарём в истории лиги. Об этом КХЛ информирует в своём «твиттере».

Хоккеист выступал в КХЛ за «Ладу», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург». За «Магнитку», в составе которой дважды стал обладателем кубка Гагарина и один раз финалистом плей-офф КХЛ, Кошечкин выступает и в настоящее время.

Также информация доступна в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.