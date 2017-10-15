Хэкстол: Жиру, Ворачек и Кутюрье продолжают искать «химию»

Главный тренер «Филадельфия Флайерз» Дэйв Хэкстол оценил игру Клода Жиру, Шона Кутюрье и Якуба Ворачека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (8:2). Первая тройка американской команды набрала в этом матче 10 очков на троих. Хоккеисты выступают в одной команде с сезона-2011/12.

«Эти ребята продолжают искать «химию». Это очень важно для нашей команды», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.