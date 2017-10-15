Нападающий Фищенко перейдёт из «Авангарда» в «Адмирал»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Иван Фищенко перейдёт из «Авангарда» в «Адмирал».

В текущем сезоне воспитанник омского хоккея провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги один матч и очков не заработал. В прошлом сезоне на счету игрока за омскую команду в КХЛ 4 очка в 44 матчах. Фищенко дебютировал в «Авангарде» в сезоне-2014/15. В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге на его счету 115 матчей. В них Фищенко забросил семь шайб и отметился восемью голевыми передачами.

Защитник СКА Максим Чудинов перешёл в «Авангард»

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