Будро: я видел «Коламбус», играющий в 10 раз лучше

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ). Команда выиграла один матч из четырёх в сезоне.

«Так неловко… Не понимаю почему… Я видел «Коламбус», играющий в 10 раз лучше. Упрощение игры, борьба за шайбу… Я понимаю, что мы не провели много матчей… можно всё время искать оправдания. Эти ребята профессионалы, и они не должны были этого делать. Два гола в течение минуты. В четырёх матчах, что мы сыграли, мы сравнивали или были впереди. Но выиграли лишь раз», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.