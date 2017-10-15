Джонсон: любой скажет, что Василевский был лучшим в матче с «Сент-Луисом»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал победу над над «Сент-Луис Блюз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он назвал лучшим игроком матча вратаря Андрея Василевского.

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«Любой после сегодняшнего матча скажет вам, что Василевский был лучшим. В паре эпизодов он просто стоял на голове. Мы хотим больше помогать ему, лучше играть в обороне, чтобы не ставить его в такое положение в каждом матче. Не стоит рассчитывать только на то, что он будет спасать нас в каждой игре», –цитирует игрока официальный сайт НХЛ.