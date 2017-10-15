Сегин: мой хет-трик Горди Хоу? Возможно, такое никогда больше не случится

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал тот факт, что смог стать автором хет-трика Горди Хоу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:1).

«Даллас» выиграл у «Колорадо»

«Я не понял, что это был хет-трик Горди Хоу, пока мне не сказали это при определении лучших игроков матча. Это мой первый. Возможно, такое никогда больше не случится», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.