Гавриков: казанцы всегда хороши, сегодня будут решать неравные составы

Защитник действующего обладателя Кубка Гагарина СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом».



«Подготовились к сильному сопернику, посмотрели наши моменты, где надо улучшить. Казанцы всегда хороши. Думаю, сегодня будут решать неравные составы. После поражения команда всегда выходит мобилизовано. Проигрыш не стал какой-то неожиданностью, «Локомотив» сейчас набирает обороты», – передаёт слова игрока «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Вестерлунд прервёт победную серию Ялонена. Прогнозы на игровой день КХЛ «Йокерит» не дотянет до рекорда СКА, «Ак Барс» проиграет в Санкт-Петербурге.