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Гавриков: казанцы всегда хороши, сегодня будут решать неравные составы

15 октября 2017, воскресенье. 14:07 Хоккей

Защитник действующего обладателя Кубка Гагарина СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом».

«Подготовились к сильному сопернику, посмотрели наши моменты, где надо улучшить. Казанцы всегда хороши. Думаю, сегодня будут решать неравные составы. После поражения команда всегда выходит мобилизовано. Проигрыш не стал какой-то неожиданностью, «Локомотив» сейчас набирает обороты», – передаёт слова игрока «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

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Источник: Советский спорт в Санкт-Петербурге Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК СКА Владислав Гавриков
Новости. Хоккей
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