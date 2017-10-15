Беднар: мне понравился третий период в исполнении «Колорадо», но этого мало

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (1:3).

«Мы играли слишком робко. Так нельзя действовать против такой команды, как «Даллас». Мне понравился третий период в нашем исполнении, но этого слишком мало. И слишком поздно. Мы здорово сыграли в меньшинстве. Не пропустить в формате «3 на 5» против такой команды… единственный наш гол в меньшинстве оттого, что не вывели шайбу по борту», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.