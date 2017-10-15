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Прайс: я не показал своей лучшей игры в матче с «Торонто»

15 октября 2017, воскресенье. 14:33 Хоккей

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ). «Кленовые Листья» выиграли впервые с 2014 года — после 14 поражений в очных матчах подряд.

«Возможно, это был наш лучший матч в нынешнем сезоне. Мы играли очень хорошо, я же, к сожалению, не показал своей лучшей игры в этом матче. Если бы я действовал лучше против «Торонто», результат был бы другим», – цитирует Прайса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Кэри Прайс
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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