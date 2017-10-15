Хаусли: игроки «Баффало» сражались в матче с «Кингз»

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли прокомментировал выездное поражение от «Лос-Анджелес Кингз» (2:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Клинки» ещё ни разу не выиграли в текущем сезоне — пять поражений, одно очко.

«Как команда, как одно целое мы приняли бой. Мы ничего не получили от сделанного сегодня. Но мне не в чем упрекнуть игроков. Я считаю, что они сражались. Они сделали всё, но не смогли победить», — передаёт слова Хаусли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.