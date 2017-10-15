«Йокерит» одолел «Салават Юлаев» и продолжил свою рекордную победную серию

«Йокерит» на своём льду переиграл «Салават Юлаев». Финская команда продолжает свою рекордную серию побед, доведя её до 14 матчей. При этом рекорд КХЛ по количеству побед подряд принадлежит СКА — 20. Финская команда набирает очки 16 матчей подряд и лишь раз за 18 матчей сезона не набрала очки при двух поражениях. «Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд и 11-й из 22 в текущем сезоне.

Первый период заброшенных шайб не принёс. Во второй двадцатиминутке, на 39-й минуте, в течение восьми секунд финны дважды оформили взятие ворот — шайбы забросили Брайан О'Нилл и Петер Регин. Третий период голов не принёс. Итог — победа финской команды со счётом 2:0.

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