Кравчук: странно как-то расписание КХЛ составлено. Совпадение? Или как?

Тренер «Куньлуня» Игорь Кравчук подверг критике расписание календарь регулярного чемпионата КХЛ. Из 21 матча сезона китайская команда выиграла 10.

«Завтра играем уже свой 15-й матч на выезде. Странно как-то расписание составлено, не правда ли. Совпадение. Или как? Хотя, с одной стороны, хорошо — Сибирь и Урал проехали до наступления холодов. Давно я так много не летал.

С первой игры сезона никак не удаётся сыграть в полном составе. Травмы, дисквалификации и так далее. Но много чего интересного происходит вокруг!» — написал Кравчук в своём «твиттере».

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