«Динамо» Р во 2-й раз уступило «Торпедо», это 19-е поражение в сезоне

«Торпедо» на выезде переиграло рижское «Динамо». Это третья победа подряд и 13-я в 22 матчах сезона. Команды встречались 11 октября в Нижнем Новгороде — «Торпедо» победило со счётом 3:1. Рижане потерпели третье поражение подряд и 19-е в 22 матчах сезона.



Матч завершился со счётом 3:1 в пользу нижегородской команды. В составе победителей шайбы забросили Евгений Грачёв, Кирилл Ураков и Егор Дугин. В составе рижан гол престижа на счету Ансси Салмелы.





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