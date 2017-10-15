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ХК «Сочи» обыграл минское «Динамо», набрав очки три матча подряд

15 октября 2017, воскресенье. 19:26 Хоккей

Минское «Динамо» дома проиграло ХК «Сочи». Это второе поражение в последних шести матчах. В 22 матчах сезона минчане одержали 9 побед. ХК «Сочи» набирает очки три матча кряду. В 22 матчах сезона команда одержала 11 побед. Команды встречались в Сочи 6 сентября — минчане выиграли со счётом 4:2, это была первая победа в сезоне.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу южан. В составе победителей шайбы забросили Кейси Уэллман, Иван Ларичев и Юрки Йокипакка (в пустые ворота). В составе минской команды отличился Джек Скилле.

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КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1 : 3 0:0, 1:2, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Уэллман (Лапенков, Мамкин) – 23:55 (5x5), 0:2 – Ларичев (О'Делл, Падакин) – 25:30 (5x5), 1:2 – Скилле (Хауден, Граньяни) – 28:06 (5x4), 1:3 – Йокипакка (Коллинз) – 58:53 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Сочи
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15 октября 2017, воскресенье
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