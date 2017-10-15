ХК «Сочи» обыграл минское «Динамо», набрав очки три матча подряд

Минское «Динамо» дома проиграло ХК «Сочи». Это второе поражение в последних шести матчах. В 22 матчах сезона минчане одержали 9 побед. ХК «Сочи» набирает очки три матча кряду. В 22 матчах сезона команда одержала 11 побед. Команды встречались в Сочи 6 сентября — минчане выиграли со счётом 4:2, это была первая победа в сезоне.



Матч завершился со счётом 3:1 в пользу южан. В составе победителей шайбы забросили Кейси Уэллман, Иван Ларичев и Юрки Йокипакка (в пустые ворота). В составе минской команды отличился Джек Скилле.



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