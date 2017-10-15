«Югра» поместила в список отказов защитника Штайноха

«Югра» поместила в список отказов защитника Мартина Штайноха. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист перешёл в ханты-мансийскую команду в межсезонье из «Маунтфилда».

В прошедшем сезоне 26-летний защитник провёл за «Маунтфилд» 52 матча регулярного чемпионата и 11 плей-офф, набрав в общей сложности 8 (2+6) очков. Кроме того, Штайнох имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге, помимо «Югры» с 2012 по 2015 год он играл за команду «Слован» из Братиславы.