Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Широков: в СКА Чудинова будет не хватать, а дебют Шипачёва сегодня посмотрю

15 октября 2017, воскресенье. 20:12 Хоккей

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также переход Максима Чудинова в «Авангард».

«Понятно, что изо дня в день нужно работать, из сегодняшней игры можно много подчерпнуть. Играли с дисциплинированной командой, которая действовала по схеме. Получалась тяжёлая игра, уступили в овертайме. Но ничего страшного, будем работать. Поддержали ли Ковальчука после удаления в овертайме? Это же хоккей, я тоже удалялся. Это игра, комментарии здесь излишни. Позитив в том, что новая игра через день, нужно отойти быстро и готовиться к «Нефтехимику». С «Ак Барсом» всегда тяжело играть, нам есть над чем подумать.

Чудинова будет не хватать, хочется пожелать ему удачи в новой команде и только хорошей игры. Пообщаться с Максимом ещё не успел. Не знаю, во сколько сегодня Шипачёв будет играть свой первый матч за «Вегас». В два ночи? Может быть, ещё успею посмотреть, после игр тяжело засыпать. Вадиму удачи, уверен, всё у него будет хорошо», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Калинин: СКА нужно было больше идти на ворота и обострять в матче с «Ак Барсом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Нефтехимик ХК СКА Максим Чудинов Сергей Широков
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
20:18 Назаров: 3 основных игрока получают травму — ты в ж…, в Питер едем клубом ВХЛ
20:12 Широков: в СКА Чудинова будет не хватать, а дебют Шипачёва сегодня посмотрю
20:08 Калинин: СКА нужно было больше идти на ворота и обострять в матче с «Ак Барсом»
19:56 Билялетдинов: СКА и «Ак Барс» хорошо сыграли, мои ребята действовали по заданию
19:55 Знарок: матч с «Ак Барсом» был первым серьёзным для СКА, допустили глупую ошибку
19:51 «Локомотив» одолел «Северсталь», это 4-я победа при Квартальнове в 5 матчах
19:48 «Югра» поместила в список отказов защитника Штайноха
19:45 «Динамо» Р — «Торпедо»: Паршин провёл 500-й матч в КХЛ
19:31 СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
19:30 «Ванкувер» — «Калгари»: у Джиордано 100-й гол, у Ягра 1-е очко за «Флэймз»
19:26 ХК «Сочи» обыграл минское «Динамо», набрав очки три матча подряд
19:25 «Динамо» Р во 2-й раз уступило «Торпедо», это 19-е поражение в сезоне
19:18 «Нефтехимик» победил «Динамо» М и прервал 3-матчевую серию поражений
19:08 Кравчук: странно как-то расписание КХЛ составлено. Совпадение? Или как?
18:59 Судьи отменили удаление СКА в матче с «Ак Барсом»
18:52 Аверин забил впервые в сезоне, прервав безголевую серию из 24 матчей
18:49 «Авангард» подтвердил переход защитника Чудинова из СКА
18:35 Сухая серия «Йокерита» составляет более трёх матчей, в воротах Запольски
18:21 «Йокерит» одолел «Салават Юлаев» и продолжил свою рекордную победную серию
18:10 «Йокерит» — «Салават»: Логинов проводит 250-й матч за уфимскую команду
17:44 «Йокерит» забил «Салавату» два гола в течение восьми секунд
17:35 Хаусли: игроки «Баффало» сражались в матче с «Кингз»
17:07 СКА — «Ак Барс»: в воротах СКА вместо Коскинена играет Шестёркин
17:03 «Йокерит» — «Салават»: Михаил Юньков проводит свой 650-й матч в чемпионатах РФ
16:50 Буше: «Оттава» не давала ничего сделать «Ойлерз» в 1-м периоде, кроме 2-х минут
16:31 Макдона: «Рейнджерс» некого винить, кроме самих себя
16:08 СКА — «Ак Барс»: Голубев заменит Азеведу, в состав вернулся Мусин
15:55 Кроуфорд: с «Нэшвиллом» всегда тяжело играть
15:40 Панюков: в USHL очень быстрый и силовой хоккей
15:19 Кенневилль: возможно, «Чикаго» улучшит сыгранность и скорость
14:58 Черри: Макдэвид – суперзвезда. На него нельзя давить и считать причиной неудачи
14:33 Прайс: я не показал своей лучшей игры в матче с «Торонто»
14:20 Беднар: мне понравился третий период в исполнении «Колорадо», но этого мало
14:07 Гавриков: казанцы всегда хороши, сегодня будут решать неравные составы
13:57 Сегин: мой хет-трик Горди Хоу? Возможно, такое никогда больше не случится
13:29 Джонсон: любой скажет, что Василевский был лучшим в матче с «Сент-Луисом»
13:17 Кузнецов: у «Филадельфии» всё залетало в наши ворота
12:59 Будро: я видел «Коламбус», играющий в 10 раз лучше
12:42 Торторелла: «Коламбус» упростил игру в 3-м периоде и нашёл способ победить
12:25 Нападающий Фищенко перейдёт из «Авангарда» в «Адмирал»
12:20 Карлсон: «Вашингтону» нужно сделать выводы и стать лучше
12:06 «Бостон» не будет менять Хару, предложит контракт в конце сезона
11:54 Хэкстол: Жиру, Ворачек и Кутюрье продолжают искать «химию»
11:43 Макдэвид: время для разговоров прошло, «Ойлерз» должны добиваться результата
11:30 До матча с «Флайерз» «Вашингтон» пропустил 8 голов в «регулярках» в январе-2006
Все новости RSS
Партнерский контент