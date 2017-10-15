Широков: в СКА Чудинова будет не хватать, а дебют Шипачёва сегодня посмотрю

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также переход Максима Чудинова в «Авангард».

«Понятно, что изо дня в день нужно работать, из сегодняшней игры можно много подчерпнуть. Играли с дисциплинированной командой, которая действовала по схеме. Получалась тяжёлая игра, уступили в овертайме. Но ничего страшного, будем работать. Поддержали ли Ковальчука после удаления в овертайме? Это же хоккей, я тоже удалялся. Это игра, комментарии здесь излишни. Позитив в том, что новая игра через день, нужно отойти быстро и готовиться к «Нефтехимику». С «Ак Барсом» всегда тяжело играть, нам есть над чем подумать.

Чудинова будет не хватать, хочется пожелать ему удачи в новой команде и только хорошей игры. Пообщаться с Максимом ещё не успел. Не знаю, во сколько сегодня Шипачёв будет играть свой первый матч за «Вегас». В два ночи? Может быть, ещё успею посмотреть, после игр тяжело засыпать. Вадиму удачи, уверен, всё у него будет хорошо», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.