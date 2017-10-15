Марков: не считаю, что я старый, готов на подвиги, ощущаю себя на 27 лет

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал победу над СКА со счётом 3:2 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о переезде в Россию.

«На меня в «Ак Барсе» молятся? Я же не бог, чтобы на меня молиться. Считаю, что сегодня хорошо сыграли, выложились от начала до конца. Надо продолжать в том же духе. Знали, что играли против лидера, не надо было по-особенному настраиваться. Наверное, для любой команды приятно обыграть чемпионов.

Считаем ли мы себя героями? Герои — это те, кто кубок весной поднимает, сейчас середина чемпионата, всё самое интересное впереди. С Радуловым давно не общались. В Монреале же осталось много друзей и знакомых, иногда созваниваемся и переписываемся. Привыкаю ли я к России? Я вернулся туда, где начал, к истокам. Вспоминаю то, откуда уезжал. Из Монреаля уже переехал, вещи на таможне стоят. Но никто не знает, что будет завтра.

Мечта попасть на Олимпиаду есть, как и у всех ребят. Конкуренция на попадание в состав будет серьёзная. Я не считаю себя старым, в душе я молодой, готов на подвиги. Ощущаю себя на 27 лет», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.