С. Зубов: в концовке матча с «Динамо» Мн игроки ХК «Сочи» жертвовали собой

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы готовились к серьёзному сопернику. В первом периоде постарались сыграть попроще. Ожидали, что соперник пойдёт в атаку, и очень неплохо с этим справились.

Во втором периоде появились моменты, появилось большинство. Сработали контратаки. В концовке матча ребята жертвовали собой. Вратарь Костя Барулин сегодня помог», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

ХК «Сочи» обыграл минское «Динамо», набрав очки три матча подряд

Также видео доступно на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.