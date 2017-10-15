Дуайер: «Динамо» Мн должно перезарядиться и настроиться на матч с «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от ХК «Сочи» (1:3).

«Сегодня была достаточно сложная игра для команды после эмоциональной победы в пятницу. В первом периоде мы действовали хорошо, поскольку дали нанести сопернику лишь два броска. Сочинцы неплохо играли в защите и не позволяли нам создавать много моментов.

Во втором периоде соперник завладел инициативой, использовал два шанса. В заключительной трети наши ребята собрались и смогли сыграть лучше, чем во втором периоде.

У нас было несколько выходов «1 в 0», несколько возможностей забить в большинстве, но их вратарь сыграл очень хорошо. Теперь мы должны перезарядиться и настроиться на следующий матч с «Торпедо», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.