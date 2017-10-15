В. Воробьёв: опять игрокам «Динамо» М надо учиться играть правильно

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неплохо начали матч, а второй период при счёте 2:0 полностью провалили, как и в прошлой игре. Будем разбираться, почему недоработки, почему удаления. Тяжело сейчас говорить с ребятами, но другого пути нет, опять надо учиться нам играть правильно. Во втором периоде реально перестали работать. Алексей Терещенко вернётся в состав в следующей игре с «Салаватом», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале московского «Динамо» в YouTube.