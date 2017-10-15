Квартальнов: анархисты с яйцами переворачивают игру, если их нет — играй проще

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (6:5 Б).

«Очень хороший первый период. Игра складывается из таких мелких моментов. Почему соперник начинает играть лучше? Потому что другой соперник даёт это. Мы сегодня, к сожалению, это допустили. Допустили перевернуть эту игру. Выиграли, но осадок неприятный остался. Через это надо проходить. Повторюсь, у нас хорошая команда. Мы должны дальше хорошо играть, должны дальше двигаться шаг за шагом. Мы должны держать уровень все три периода. К сожалению, это не получилось.



Во втором периоде началась какая-то анархия? Знаете, есть такой момент: есть анархисты, но если есть анархисты с яйцами, они будут дальше переворачивать игру, а если их у тебя нет, играй, как тебе сказали, попроще. Вот какая грань», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» «Локомотива».