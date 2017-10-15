Гулявцев: завоёванное сегодня «Северсталью» очко стоит больше, чем очко

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Локомотива» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Во-первых, хочу поблагодарить ребят за бой, который они сегодня показали. Но с самого начала первого периода не все игроки понимали, что от них требуется. Во втором периоде немножко перестроились, стали играть поплотнее, использовали свои моменты немногочисленные. При счёте 5:4 мы настраивались повоевать, постараться вырвать матч, что у нас и получилось. При счёте 0:3 команда проявила характер. И я считаю, что сегодняшнее очко стоит больше, чем очко. Хочу сказать ребятам, что нужно с первых минут играть так, как они играли второй и третий периоды. Хочу поблагодарить болельщиков, их сегодня было очень много.



Юлиус Гудачек приболел. Мы не имели права его сегодня выпускать. В экстренном порядке вызвали из Череповца Магарилова. Алексей Артамкин заслужил сегодня похвалы. Даже в тех пропущенных шайбах не скажу, что была его вина.



Информация относительно серьёзности травмы Николая Стасенко? Пока никакой информации нет», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Локомотива».