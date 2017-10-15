Вестерлунд: «Салават Юлаев» движется в правильном направлении

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:2). Вестерлунд возглавлял финскую команду в сезонах-2014/15 и 2015/16.

«Йокерит» одолел «Салават Юлаев» и продолжил свою рекордную победную серию

«Это был не лучший наш матч. Некоторые игроки не смогли сыграть из-за болезни, поэтому нам пришлось поменять сочетания. Однако мы движемся в правильном направлении. Игра пять на пять была хорошей, но мы не реализуем свои моменты.

Конец второго периода, когда «Йокерит» забросил две шайбы, был плохим отрезком. Мы уступили в движении и попытались вернуться в игру в третьем периоде, но нам так и не удалось вернуть ту энергию, которая была до концовки второго периода. Я вполне доволен тем, как мы действовали до этого, но, конечно, нам нужно выигрывать», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.