Ялонен: я горжусь «Йокеритом»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0). Продолжается рекордная клубная серия по количеству побед подряд — 14. Финская команда сыграла на ноль третий матч подряд, действующая сухая серия составляет более 190 минут.

«Мы провели тяжёлый матч, это была равная игра. Ни у кого не было много опасных моментов, как это бывает в играх сборных. Мы действительно хорошо сыграли в меньшинстве и не позволили «Салавату Юлаеву» создать никаких опасных моментов. Также нам удался один гол в большинстве. Нам повезло с отскоком, но я доволен отношением к делу и ответственностью своих игроков. Я горжусь нашей командой», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.