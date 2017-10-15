Скудра: «Торпедо» ждало помощи от Грачёва и Уракова, они забили

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1).

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«Игра получилась для нас тяжёлой, хорошо начали. Потом немного потеряли нить игры, а «Динамо» добавило. Пришлось тяжеловато. Очень важный момент. Два наших форварда — Грачёв и Ураков — забили первые голы. Мы ждали от них помощи. В концовке игра шла на качелях. И «Динамо» имело возможности забросить, и мы могли забить. Очень важная для нас победа. Едем дальше.



Травма Фаткуллина? Он получил по носу и немножко поплыл. Не стали его возвращать на лёд, думали, что справимся вшестером. Ребята наелись, конечно, но справились. Что касается Владимира Галузина, он получил небольшой ушиб перед последним домашним матчем, и мы решили, что не будем форсировать события и оставим его дома», — сказал тренер тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Торпедо» в YouTube.