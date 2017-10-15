Анкипанс: игрой рижского «Динамо» довольны, особенно третьим периодом

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3).

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«Игра была острая и тяжёлая. Первый гол пропустили в результате грубой ошибки на синей линии. В принципе, игрой довольны, особенно третьим периодом. Можем играть намного лучше. Просто нужно немного везения. Но это везение нужно заслужить. Надо переломить ситуацию. Она просто психологически давит на команду. И тогда мы сможем побеждать.



Этот матч и матч команд в Нижнем Новгороде были очень похожи, такая же острая игра. Всё проиграли на мелких ошибках. «Торпедо» практически не ошибалось, за счёт этого и добилось двух побед», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Торпедо» в YouTube.