Артамкин: после 0:3 партнёры сказали, что забьют «Локомотиву» сколько надо

Голкипер череповецкой «Северстали» Алексей Артамкин подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом» (5:6 Б).



«Ещё вчера мне сказали, что решают, кто именно будет играть в воротах. А сегодня с утра выяснилось, что Гудачек приболел и играть не сможет. Поэтому вариантов не было, Серёгу Магарилова вызвали, конечно, но уже было понятно, что выйду.



Бывает, что после трёх пропущенных голов подряд команды разваливаются. Но у нас парни наоборот сплотились, все меня поддержали, сказали: «Ничего, сейчас отыграемся, забьём сколько надо. Они забросили три за период, значит мы можем шесть за два». И в итоге мы забили четыре во втором, так что я считаю, они даже перевыполнили обещание. К тому же на трибунах были мои родители и жена, так что чувствовал поддержку со всех сторон и никак не мог опустить рук.



Конечно, находясь в воротах, не слышишь, что говорят тренеры другим игрокам. Но я знаю, что тренеры попросили нас после пятой шайбы играть так же: не сваливаться к воротам, но и не бежать вперёд. И моменты были, могли выиграть. Не могу упрекнуть ребят, что не забили буллиты, повторюсь: они и так очень много сделали сегодня», — сказал Артамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

Гулявцев: завоёванное сегодня «Северсталью» очко стоит больше, чем очко