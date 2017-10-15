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Результаты игрового дня в МХЛ

15 октября 2017, воскресенье. 22:14 Хоккей

15 сентября в регулярном чемпионате МХЛ прошло 14 матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Омские Ястребы» уступили «Реактору» — 1:2 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
Реактор
Нижнекамск

«Стальные Лисы» одолели «Сибирских Снайперов» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Сибирские Снайперы
Новосибирская область

«Белые Медведи» разгромили «Спутник» — 5:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Спутник
Альметьевск

Питерское «Динамо» учинило разгром «Тайфуну» — 10:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Тайфун
Приморский край

СКА-1946 одолел «Амурских Тигров» — 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Амурские Тигры
Хабаровск

МХК «Спартак» разгромил «Русских Витязей» — 5:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Русские Витязи
Чехов

«Куньлунь Ред Стар Юниор» переиграл «Алмаз» — 5:4 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
Алмаз
Череповец

«Чайка» уступила ХК «Рига» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
ХК Рига
Рига

«Снежные Барсы» одолели «Ирбис» — 4:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
4 : 3 1:2, 0:1, 2:0, 1:0
Ирбис
Казань
0:1 – Галимов (Марушев, Хакимзянов) – 09:34 (5x5), 0:2 – Князев (Ждан, Вильданов) – 11:08 (5x5), 1:2 – Сергеев (Гатиятов, Мельников) – 15:51 (5x4), 1:3 – Ахметгалиев (Галимов, Марушев) – 30:28 (5x4), 2:3 – Мухаметов (Мелихов) – 49:36 (5x5), 3:3 – Сергеев (Мельников, Бакушин) – 59:40 (5x5), 4:3 – Данияр (Гатиятов) – 62:02 (5x5)

«Алтай» уступил «Ладье» — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
2 : 3 1:1, 1:1, 0:0
Ладья
Тольятти
0:1 – Башлаев (Николенко, Переляев) – 03:00 (5x4), 1:1 – Гришанов (Епишев) – 13:14 (5x5), 1:2 – Кухарев (Петров, Переляев) – 33:03 (5x4), 2:2 – Шапошников – 37:43 (5x5), 2:3 – Кухарев – 42:18 ( ПБ)

«Сарматы» уступили «Кузнецким Медведям» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
2 : 4 0:0, 0:2, 2:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Лудцев – 23:55 (5x4), 0:2 – Тарасов – 32:41 (4x5), 1:2 – Тявин – 44:36 (5x4), 2:2 – Юлбарисов – 47:12 (5x5), 2:3 – Левашов – 55:30 (5x5), 2:4 – Тарасов – 57:21 (5x5)

«Мамонты Югры» обыграли «Авто» — 5:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 2 1:0, 0:0, 4:2
Авто
Екатеринбург
1:0 – Гайдеик – 03:26 (5x5), 2:0 – Грымзин – 46:28 (5x4), 2:1 – Муравьёв – 47:27 (5x5), 3:1 – Гайдеик – 50:48 (5x4), 4:1 – Еркин – 52:43 (5x5), 5:1 – Латышевич – 55:52 (5x5), 5:2 – Дербенёв – 58:57 (5x5)

«Тюменский Легион» разгромно проиграл «Толпару» — 0:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
0 : 5 0:1, 0:2, 0:2
Толпар
Уфа
0:1 – Миргалиев – 17:05 (5x5), 0:2 – Варлов – 22:54 (5x5), 0:3 – Аскаров – 30:04 (5x5), 0:4 – Пачин – 54:25 (5x5), 0:5 – Аскаров – 57:44 (5x5)

Команда «СКА-Серебряные Львы» уступила «Локо» — 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
3 : 4 1:1, 1:2, 1:1
Локо
Ярославль
0:1 – Зенчиков – 12:20 (5x5), 1:1 – Мишкин – 19:38, 2:1 – Зубковский – 24:09 (5x5), 2:2 – Ковалёв – 24:50 (5x5), 2:3 – Павликов – 36:32 (5x5), 2:4 – Червоненко – 56:27 (5x5), 3:4 – – 59:43 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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