Кадейкин: «Локомотив» стал лучше атаковать, но обрезов и привозов быть не должно

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Кадейкин поделился эмоциями после игры с череповецкой «Северсталью» (6:5 Б).



«Не стану говорить, что много шайб — это похоже или не похоже на «Локомотив». Игра всегда может сложиться непредсказуемо, по любому сценарию. Конечно, в последних матчах рисунок нашей игры немного поменялся, мы стали лучше атаковать, много забросили. Но в обороне сегодня было просто ужасно. Хорошо сыграли в чужой зоне, «сделали» голы, но и пропущенные тоже, можно сказать, сами себе напридумывали. Ошибки, обрезы, привозы — то, чего не должно было быть.



Вы знаете, когда ты сыграл почти всю игру и на табло уже 5:5, нервов-то не остаётся. Остаётся желание победить, и им мы старались компенсировать ошибки в своей зоне. Понимали, что чем больше атакуем, тем меньше шансов будет что-то поменять у соперника.



Я уже говорил, что, когда мы в одной команде, по большому счёту не важно, с кем именно выходить в звене. Да, катаемся мы в своих тройках, но ведь все видим друг друга, знаем, кто что умеет, у кого какие «фишечки». Наше дело — играть в тех условиях, в которые поставили. Поэтому то, что у нас некоторые парни сыграли в двух-трёх разных сочетаниях, совершенно роли не сыграло. Вернее, сыграло немного в плюс, была какая-то непредсказуемость, неожиданность.



Большое преимущество «Северстали» в силовых приёмах — это статистика. Я бы именно на цифры не обращал такого внимания. Ведь нет никакого смысла в хитах ради хитов. Мы играли без прокатов, когда нужно — хитовали, была борьба, было желание. Причём борьба была нормальная, не грязная, за это спасибо сопернику тоже. А то, что в статистике у них посчитали больше силовых, — ну да, в истории это останется», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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