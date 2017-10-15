Форвард «Куньлуня» Дефацио дисквалифицирован на 1 матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» (4:3 ОТ). На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Куньлуня» Брэндона Дефацио наказание по Правилу 528 б, п.3 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» —— Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) — п.3.3. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 528 б, п.1 (Драки или грубость) — Большой штраф (5 мин.) — п.3.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на Дефацио наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.2.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в одном матче на игрока команды «Куньлунь» Брэндона Дефацио накладывается один матч дисквалификации и денежный штраф.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.