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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

15 октября 2017, воскресенье. 22:55 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Егор Дугин («Торпедо»)

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Валерий Васильев («Северсталь»)

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Кейси Уэллмен (ХК «Сочи»)

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК Сочи ХК Торпедо Валерий Васильев Егор Дугин
Новости. Хоккей
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