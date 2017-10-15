Рылов: «Динамо» М надо разбираться, что делать со вторым периодом

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Мы сделаем выводы, проведём работу над ошибками. Думаю, что впредь такого больше не будет. Стыдно даже больше перед самим собой, а также перед болельщиками, да всеми.

Какой-то фактор повлиял на исход матча? У нас фактор один: провальный второй период. И надо разбираться с тем, что делать со вторым периодом", – передаёт слова Рылова «БИЗНЕС Online».