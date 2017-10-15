Хайруллин: «Нефтехимик» не отошёл от своей игры, поэтому всё получилось

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы начали, конечно, неудачно. А так мы играли в свою игру, где-то переигрывали соперника. Мы не отошли от своей игры, поэтому у нас всё получилось. Какая-то особая песня после побед? У нас нет такого. Что в плейлисте есть, то и включаем. Саня Авцин у нас диджей. Он всё время включает музыку перед игрой и после. Что-нибудь русское, весёленькое. Перед игрой английские композиции, американские песни. Например, AC/DC.



Шансы на победу над СКА? Конечно есть. Они есть всегда», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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