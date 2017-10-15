Бойд: «Динамо» М нужно понять, почему не можем настроиться на 2-й период

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы очень разочарованы, так как вели в две шайбы, но не сумели удержать преимущество и в итоге уступили нижнекамскому клубу. Мы неважно сыграли во втором периоде. Также наша команда не смогла использовать моменты по ходу матча. Нам нужно понять, почему мы не можем настроиться на второй период. Но отчаиваться нам не стоит. Нам надо продолжать работать и стараться набрать как можно больше очков в оставшихся играх», – передаёт слова Бойда «БИЗНЕС Online».

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