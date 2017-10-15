До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бойд: «Динамо» М нужно понять, почему не можем настроиться на 2-й период

15 октября 2017, воскресенье. 23:19 Хоккей

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы очень разочарованы, так как вели в две шайбы, но не сумели удержать преимущество и в итоге уступили нижнекамскому клубу. Мы неважно сыграли во втором периоде. Также наша команда не смогла использовать моменты по ходу матча. Нам нужно понять, почему мы не можем настроиться на второй период. Но отчаиваться нам не стоит. Нам надо продолжать работать и стараться набрать как можно больше очков в оставшихся играх», – передаёт слова Бойда «БИЗНЕС Online».

Рылов: «Динамо» М надо разбираться, что делать со вторым периодом
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Нефтехимик Дастин Бойд
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
00:00 Нестрашил: у «Нефтехимика» получается отыгрывать по две — три шайбы
15 октября 2017, воскресенье
23:44 СКА достиг отметки в 100 голов в сезоне, 100-й гол на счету Калинина
23:30 Окулов: будем настраиваться на тяжёлую игру с «Трактором»
23:19 Бойд: «Динамо» М нужно понять, почему не можем настроиться на 2-й период
23:18 Хайруллин: «Нефтехимик» не отошёл от своей игры, поэтому всё получилось
23:12 Рылов: «Динамо» М надо разбираться, что делать со вторым периодом
22:55 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:46 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:33 Форвард «Куньлуня» Дефацио дисквалифицирован на 1 матч
22:19 Кадейкин: «Локомотив» стал лучше атаковать, но обрезов и привозов быть не должно
22:14 Результаты игрового дня в МХЛ
22:05 Артамкин: после 0:3 партнёры сказали, что забьют «Локомотиву» сколько надо
21:54 Анисимов: подозрение на перелом позвоночника судьи Голяка не оправдалось
21:49 Анкипанс: игрой рижского «Динамо» довольны, особенно третьим периодом
21:45 Скудра: «Торпедо» ждало помощи от Грачёва и Уракова, они забили
21:38 Судью матча «Локомотив» – «Северсталь» унесли на носилках после попадания шайбы
21:32 Ялонен: я горжусь «Йокеритом»
21:28 Вестерлунд: «Салават Юлаев» движется в правильном направлении
21:19 Гулявцев: завоёванное сегодня «Северсталью» очко стоит больше, чем очко
21:14 Квартальнов: анархисты с яйцами переворачивают игру, если их нет — играй проще
21:04 В. Воробьёв: опять игрокам «Динамо» М надо учиться играть правильно
20:53 Дуайер: «Динамо» Мн должно перезарядиться и настроиться на матч с «Торпедо»
20:47 С. Зубов: в концовке матча с «Динамо» Мн игроки ХК «Сочи» жертвовали собой
20:38 Марков: не считаю, что я старый, готов на подвиги, ощущаю себя на 27 лет
20:18 Назаров: 3 основных игрока получают травму — ты в ж…, в Питер едем клубом ВХЛ
20:12 Широков: в СКА Чудинова будет не хватать, а дебют Шипачёва сегодня посмотрю
20:08 Калинин: СКА нужно было больше идти на ворота и обострять в матче с «Ак Барсом»
19:56 Билялетдинов: СКА и «Ак Барс» хорошо сыграли, мои ребята действовали по заданию
19:55 Знарок: матч с «Ак Барсом» был первым серьёзным для СКА, допустили глупую ошибку
19:51 «Локомотив» одолел «Северсталь», это 4-я победа при Квартальнове в 5 матчах
19:48 «Югра» поместила в список отказов защитника Штайноха
19:45 «Динамо» Р — «Торпедо»: Паршин провёл 500-й матч в КХЛ
19:31 СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
19:30 «Ванкувер» — «Калгари»: у Джиордано 100-й гол, у Ягра 1-е очко за «Флэймз»
19:26 ХК «Сочи» обыграл минское «Динамо», набрав очки три матча подряд
19:25 «Динамо» Р во 2-й раз уступило «Торпедо», это 19-е поражение в сезоне
19:18 «Нефтехимик» победил «Динамо» М и прервал 3-матчевую серию поражений
19:08 Кравчук: странно как-то расписание КХЛ составлено. Совпадение? Или как?
18:59 Судьи отменили удаление СКА в матче с «Ак Барсом»
18:52 Аверин забил впервые в сезоне, прервав безголевую серию из 24 матчей
18:49 «Авангард» подтвердил переход защитника Чудинова из СКА
18:35 Сухая серия «Йокерита» составляет более трёх матчей, в воротах Запольски
18:21 «Йокерит» одолел «Салават Юлаев» и продолжил свою рекордную победную серию
18:10 «Йокерит» — «Салават»: Логинов проводит 250-й матч за уфимскую команду
17:44 «Йокерит» забил «Салавату» два гола в течение восьми секунд
Все новости RSS
Партнерский контент