Нестрашил: у «Нефтехимика» получается отыгрывать по две — три шайбы

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал победу над «Динамо» Москва (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету игрока в этом матче гол и пас.



«Считаю, что мы стартовали медленно. Думаю, что в первые 10 минут матча «Динамо» играло значительно лучше нас. А втором периоде наш клуб доминировал на протяжении всего времени, поэтому сравняли счёт. В этом сезоне у нашей команды получается отыгрывать по две — три шайбы. Здорово, что у нас команда, которая не сдаётся и продолжает бороться при любых обстоятельствах.



Я ждал такого матча, когда смогу показать хорошую результативность. Это вознаграждение за проделанную работу. Но главное, что мы сумели победить и взять три очка, – передаёт слова Нестрашила «БИЗНЕС Online».

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