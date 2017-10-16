Защитник «Баффало» Антипин третий матч подряд остался в запасе

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин не попал в состав своей команды на выездной матч с «Анахайм Дакс». Для Антипина это уже третья игра подряд, когда он остаётся в запасе.

«Виктору нужно активнее двигаться. У него отличные ноги, и он должен использовать это в свою пользу», — отмечал перед предыдущей игрой с «Лос-Анджелесом» наставник «клинков» Фил Хаусли.



«Баффало» на старте сезона потерпел пять поражений подряд. Антипин, для которого нынешний сезон в НХЛ является дебютным, провёл за «Сэйбрз» 3 матча, не набрав результативных баллов и отметившись показателем полезности «-4».