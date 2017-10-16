Шипачёв в дебютном матче в НХЛ сыграл 10,5 минуты и выиграл 5 из 6 вбрасываний

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв дебютировал в НХЛ в матче с «Бостон Брюинз», который завершился со счётом 3:1. Россиянин по итогам встречи был признан третьей звездой матча.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

Он отметился заброшенной шайбой, которая стала победной, провёл на площадке 10 минут 26 секунд, в том числе 38 секунд в большинстве, выиграл пять вбрасываний из шести, нанёс один бросок по воротам и провёл один силовой приём. Завершил матч с показателем полезности «+2».

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