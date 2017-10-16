Галлан: это был хороший матч для Шипачёва. Уверен, он будет прибавлять

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (3:1) и дебютный матч в НХЛ российского нападающего Вадима Шипачёва, который стал автором победной шайбы.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

«Все новички полностью оправдали своё появление в составе, это было отличное пополнение. Конечно, непросто терять таких игроков, как Флёри и Маршессо. Но те, кто попал в состав, сыграли хороший матч, воспользовались своими моментами. Суббэн отыграл очень солидно. Мы очень рады, что всё прошло гладко. Шипачёв – техничный парень, для него это была хорошая игра. Он действовал здорово, с большой отдачей.

Конечно, ему ещё требуется время, чтобы привыкнуть и адаптироваться. В матче с «Бостоном» он не получил большого игрового времени в большинстве, но я уверен, что он будет постоянно прибавлять. Мы очень рады видеть его у себя», — приводит слова Галлана официальный сайт «Вегаса».

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