Итоги игрового дня АХЛ для россиян: Михаил Воробьёв набрал второе очко в сезоне

Российский нападающий Михаил Воробьёв, который проводит дебютный сезон в АХЛ, набрал второе очко за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» «Лихай-Уэлли». Защитник «Торонто Марлис» Ринат Валиев также отметился голевой передачей.
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Овечкин, Кузнецов «зажигали» в НХЛ, Свечников и Липанов в OHL, а Сошников мощно стартовал в АХЛ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Броски
|+/-
|Штраф
|Воробьёв (н)
|«Лихай-Уэлли»
|0+1
|1
|+1
|0
|Фазлеев (н)
|«Лихай-Уэлли»
|0
|1
|0
|0
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|1
|0
|0
|Каменев (н)
|«Милуоки»
|0
|1
|0
|2
|А. Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0
|2
|-1
|0
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0
|1
|0
|2
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0
|1
|+3
|0
|Валиев (з)
|«Торонто»
|0+1
|2
|0
|0
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