«Вегас» установил новый рекорд НХЛ для команд-дебютантов в эпоху расширения

«Вегас Голден Найтс», который проводит первый сезон в НХЛ, установил новый рекорд лиги эпохи расширения, одержав четыре победы в первых пяти матчах.

Предыдущий рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфии Флайерз», которые в сезоне-1967/68 одержали по три победы в первых пяти матчах. До эпохи расширения по четыре победы в первых пяти матчах одерживали «Монреаль Канадиенс» (сезон-1917/18) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1926/27).

«Вегас» занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, в пяти матчах набрав восемь очков.