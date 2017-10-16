Тух: всегда хотел заявить о себе, стараюсь доказать, что могу играть в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Тух поделился впечатлениями от матча с «Бостон Брюинз» (3:1), в котором он набрал 2 (1+1) очка. Тух перед стартом сезона был отправлен в АХЛ.

«Я всегда хотел заявить о себе, мне надо постараться доказать свою состоятельность в этой лиге. Понимаю, в какой ситуации было руководство клуба. Меня отправили в АХЛ не по игровым показателям, поэтому чувствовал себя немного получше. Я хотел доказать, что являюсь игроком высокого уровня в АХЛ, а теперь стараюсь доказать, что могу играть в НХЛ», — цитирует Туха TSN.