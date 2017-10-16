Тух, М. Суббэн и тренер «Баффало» Хаусли признаны звёздами дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд игрового дня, в котором прошло три матча.

1. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Тух, который набрал первые очки в НХЛ. В матче с «Бостон Брюинз» (3:1) форвард отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

2. Вратарь «Вегас Голден Найтс» Малкольм Суббэн, одержавший первую победу в НХЛ. Он помог своей команде обыграть «Бостон Брюинз» со счётом 3:1, отразив 21 бросок.

3. Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли одержал первую победу в НХЛ, его команда на выезде обыграла «Анахайм Дакс» со счётом 3:1.