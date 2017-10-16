Буре: даже выдающийся старт сезона ничего не гарантирует Овечкину

Легендарный нападающий Павел Буре прокомментировал старт Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ, а также оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» выиграть кубок Стэнли.

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«После не очень удачного предыдущего сезона многие решили, что карьера Александра пошла на спад. Стоит, правда, помнить, что 33 гола — это всё равно прекрасный показатель. Считать его неудачным могут лишь единицы, поскольку для абсолютного большинства игроков такой показатель стал бы лучшим результатом в карьере. Но теперь Александр выдал без преувеличения выдающийся старт чемпионата: девять шайб в пяти матчах по-другому не назвать. Но сезон впереди очень длинный, и даже такое начало ничего „Вашингтону“ и самому Овечкину не гарантирует.

Несмотря на то, что в межсезонье «Кэпиталз» пришлось отпустить в другие клубы нескольких ключевых игроков, я всё равно считаю эту команду одним из главным претендентов на кубок. Свою мощь они доказали многими годами подряд, проведёнными на очень высоком уровне. Думаю, что в этом году за кубок Стэнли по силам бороться и «Вашингтону» с «Питтсбургом», и «Чикаго» с «Эдмонтоном», и «Торонто» с «Нэшвиллом», — приводятся слова Буре на официальном сайте НХЛ.

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