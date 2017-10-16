Уэйт: «Айлендерс» выстрелили себе в ногу, схватив удаления во втором периоде

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Даг Уэйт прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:3.

«Мы должны играть так, как во втором периоде. Мы выстрелили себе в ногу, схватив несколько удалений, когда захватили инициативу и атаковали всеми звеньями. Если не считать удалений, мы должны действовать именно так, чтобы показывать стабильную игру.

Мы создаём хорошие моменты, но надо начать забивать. Кроме того, мы должны сократить голевые шансы соперника. Всё начинается с бросков, у нас есть ребята, которые могут бросить. Нам надо быстрее двигаться и доставлять шайбу до ворот, они начнут заходить", — приводятся слова Уэйта на официальном сайте клуба.