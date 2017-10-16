Шипачёв: обрадовался, что сыграю. Доволен своим голом и победой, позвоню маме

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ. Он пропустил первые четыре матча сезона из-за нехватки места в заявке команды, а в игре с «Бостон Брюинз» (3:1), первом для себя в НХЛ, забил победный гол.

«Ребята бросили по воротам, отдали на пустые ворота, всё просто. Был в том месте, куда отскочила шайба. Я обрадовался, что смогу сыграть. Хорошо, что выиграли сегодня, забил гол, я доволен. Город красивый, у меня здесь семья, мы гуляем здесь с детьми, в город особо не выбираемся. Сейчас позвоню маме", — сказал Шипачёв в эфире телевидения НХЛ.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

Видео интервью Шипачёва можно посмотреть также на официальном канале НХЛ в YouTube.