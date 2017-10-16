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Форвард Сундстрём вернётся в состав «Авангарда» в начале декабря

16 октября 2017, понедельник. 10:54 Хоккей

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что нападающий Юхан Сундстрём, который из-за врождённого заболевания был помещён в список травмированных до конца апреля, сможет выйти на лёд в начале декабря.

«Сундстрём выйдет в первых числах декабря и будет играть. Замену ему мы не ищем», — приводит слова Шалаева ТАСС.

25-летний форвард перешёл в омскую команду в межсезонье и сыграл в текущем регулярном чемпионате три матча, отметившись в них голевой передачей. Последний раз он выходил на лёд в августе.

Форвард «Авангарда» Сундстрём переведён в список травмированных до 30 апреля
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Владимир Шалаев Юхан Сундстрём
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