Форвард Сундстрём вернётся в состав «Авангарда» в начале декабря

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что нападающий Юхан Сундстрём, который из-за врождённого заболевания был помещён в список травмированных до конца апреля, сможет выйти на лёд в начале декабря.

«Сундстрём выйдет в первых числах декабря и будет играть. Замену ему мы не ищем», — приводит слова Шалаева ТАСС.

25-летний форвард перешёл в омскую команду в межсезонье и сыграл в текущем регулярном чемпионате три матча, отметившись в них голевой передачей. Последний раз он выходил на лёд в августе.