Запольски, Рафиков, Ткачёв и Шарангович — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов восьмой недели турнира в четырёх номинациях.



– Лучшим вратарём признан Райан Запольски («Йокерит»), в трёх матчах одержавший три сухие победы. Голкипер отразил 71 бросок по своим воротам, его серия без пропущенных шайб продолжается и на данный момент составляет 194 минуты 27 секунд.

– Лучшим защитником признан Рушан Рафиков («Локомотив»), вместе с командой одержавший три победы в четырёх матчах. Защитник набрал в них 5 (1+4) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа) и не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Также на его счету три блокированных броска.

– Лучшим нападающим признан Владимир Ткачёв («Ак Барс»), в четырёх матчах набравший 8 (5+3) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа) при показателе полезности «+1». Нападающий отметился хет-триком в матче с «Торпедо» и дублем в матче со СКА, где его гол в овертайме принёс «Ак Барсу» победу. На счету Ткачёва 11 бросков по воротам.

– Лучшим новичком недели признан нападающий Егор Шарангович («Динамо» Мн), в трёх матчах отметившийся двумя заброшенными шайбами. В среднем 19-летний игрок проводил на льду 12 минут 34 секунды. Также на его счету три силовых приёма.

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