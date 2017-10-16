Представлен логотип «Русской классики»—2018, которая пройдёт в Кургане

ФХР утвердила логотип «Русской классики» — матча чемпионата ВХЛ под открытым небом, который пройдёт 28 января 2018 года в Кургане. На стадионе «Центральный» встретятся «Зауралье» и «Рубин» из Тюмени.



Особенность логотипа – присутствие на нём значимых элементов, которые подчёркивают принадлежность к месту проведения мероприятия. Основа логотипа «Русской классики»—2018 – изображение курганов – элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России – «Курганстальмоста».



Уникальный шрифт ручного написания подчёркивает советский стиль и принадлежность к отечественной школе хоккея, а цветовая гамма логотипа отражает время года, в которое пройдёт игра.



Матч в Кургане станет уже шестым подобным мероприятием. Первая «Русская классика» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске. Почин сибирского города поддержали Челябинск, Нижний Тагил, Тверь и Москва. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом.