«Югра» подписала контракт с защитником Виклундом до конца сезона

«Югра» заключила односторонний контракт до конца текущего сезона с защитником Тобиасом Виклундом, а также расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Игорем Гладуном. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В сезоне-2016/17 31-летний Виклунд выступал за «Куньлунь Ред Стар», провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «-7». В пяти играх плей-офф отметился двумя голевыми передачами. Всего в КХЛ на его счету 81 (28+53) балл за результативность в 226 матчах.

23-летний Гладун провёл в этом сезоне три матча за «Рубин» в ВХЛ.