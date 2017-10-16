Кузьмин: если «Салават» будет одной семьёй в матче с «Динамо» — всё получится

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, дебютировавший в КХЛ в матче со СКА, поделился впечатлениями от первых игр и ожиданиями от матча с московским «Динамо», чьим воспитанником он является.



«Первый матч на выезде сложился для нас отлично, игра шла под нашим контролем, за исключением последних двух минут. Приехали к СКА, игра сложилась боевая, игра была равна, но в конце всё решило большинство СКА. Из-за этого мы проиграли. Своих моментов не реализовали. Потом „Йокерит“ — одна ошибка, и исход матча был решён. Быстро пропустили две шайбы.



В своих первых матчах я просто старался помочь команде, не стать обузой для кого-то и просто выполнять тренерское задание на все 100, помочь команде выиграть.



Конечно, матч с московским „Динамо“ будет принципиальным для меня, я там много времени провёл в своей жизни. Хотелось бы сыграть с „Динамо“. А так, для меня сейчас каждый соперник принципиальный. Что станет ключевым в этой игре? Будем ли мы одной командой, одной семьёй. Каждый друг за друга — и тогда всё получится», — цитирует Кузьмина пресс-служба клуба.

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